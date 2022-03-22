Матюиди: «Я удивлен, что Дибала уходит. «Ювентусу» будет нелегко найти другого игрока его калибра»

Полузащитник «Интер Майами», ранее выступавший за «Ювентус», Блез Матюиди прокомментировал информацию о том, что Пауло Дибала уйдет из итальянской команды.

«Я в хороших отношениях с Пауло. Я слышал новости, но еще не говорил с ним, -цитирует игрока La Gazzetta dello Sport. — Он отличный футболист и отличный человек. Я удивлен, что он уходит, будет нелегко его заменить и найти другого игрока его калибра. Он делал экстраординарные вещи годами, и я уверен, что он найдет клуб, который позволит ему преуспевать и совершенствоваться. Это трудно принять, но нужно иметь силы перевернуть страницу».

Ранее гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил, что Дибала летом покинет клуб.

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с «бьянконери» рассчитано до июня 2022 года.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне футболист сыграл 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.