На экс-тренера «Спартака» есть спрос в серии А

Возглавлявший «Спартак» Паоло Ваноли, только что уволенный из «Торино», фигурирует в числе кандидатов на место главного тренера в двух других клубах серии А. Этими командами являются «Пиза» и «Парма».

«Пизу», которая только что вышла в серию А, покидает Филиппо Индзаги: его прочат в клуб серии В «Палермо».

Из «Пармы», сохранившей прописку в серии А, уходит Кристиан Киву: он теперь будет работать в миланском «Интере».