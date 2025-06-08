«Пескара» спустя четыре года вернулась в серию B

«Пескара» в ответном матче плей-офф за выход в серию B сыграла вничью с «Тернаной» (0:1, 3:1 — пен.).

По сумме двух встреч «Пескара» выиграла со счетом 2:1 и вернулась в серию B, где последний раз выступала в сезоне-2020/21.

Также в серию B поднялись «Падова», «Виртус Энтелла» и «Авеллино».