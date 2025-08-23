«Милан» проиграл новичку серии А «Кремонезе» в 1-м туре

«Милан» на своем поле уступил «Кремонезе» в 1-м туре чемпионата Италии — 1:2.

Голы гостей забили защитник Федерико Баширотто на 28-й минуте и нападающий Федерико Бонацолли на 61-й минуте. У «Милана» единственный гол на счету защитника Страхиньи Павловича на 45+1-й минуте.

В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Лечче». Встреча состоися 29 августа. «Кремонезе» в тот же день дома сыграет с «Сассуоло».