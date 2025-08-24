Аллегри: «Милану» не хватало агрессивности в матче с «Кремонезе»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Кремонезе» (1:2) в матче 1-го тура чемпионата Италии.

«У нас было много ударов в створ, но нам не хватило решимости. «Милану» не хватало агрессивности. «Кремонезе» провел хороший матч. В таких играх нельзя уступать. Хименес сделал все, что мог, но он появился на поле поздно», — приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио слова Аллегри.

В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Лечче». Игра состоися 29 августа.