Гол Уэсли принес «Роме» победу над «Болоньей» в чемпионате Италии

«Рома» на своем поле победила «Болонью» в 1-м туре серии А — 1:0.

Единственный гол забил защитник римской команды Уэсли на 53-й минуте.

В следующем туре «Наполи» на выезде встретится с «Пизой». Встреча состоится 30 августа. «Болонья» в тот же день дома сыграет с «Комо».