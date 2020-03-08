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Матч «Парма» — СПАЛ состоится и начнется в 15.45. Игру могли отменить из-за коронавируса

15:25
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Отложенный ранее матч чемпионата Италии «Парма» — СПАЛ сегодня состоится и начнется в 15.45 по московскому времени. Об этом сообщает Football Italia.

Игра не началась вовремя, так как клубы ожидали решения о возможной отмене игры и остановке чемпионата. Ранее министр спорта Винченцо Спадафора призвал остановить матчи серии А, чтобы не рисковать здоровьем игроков, арбитров, тренеров, и болельщиков, которые будут смотреть матчи по ТВ в компании.

Из-за ситуации с коронавирусом до 5 апреля все матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей.

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