Источник: «Ювентус» в пятницу расторгнет контракт с Погба
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба покинет клуб, сообщает журналист Каве Солхекол.
По информации источника, туринцы планируют расторгнуть контракт с 31-летним французом в пятницу, 15 ноября. Сейчас полузащитник самостоятельно тренируется в Майами.
29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.
В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле уже в марте следующего года.
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|0
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|17-27
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|
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|2
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|12
|2
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|
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|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
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|2
|3
|7
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|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|- : -
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
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|
Парма – Аталанта
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|24.11
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|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
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|- : -
|24.11
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Лацио – Болонья
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