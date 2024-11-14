Защитник «Ювентуса» Кабаль порвал крестообразную связку колена

Защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль выбыл на долгий срок из-за травмы колена, сообщает пресс-служба туринцев.

Колумбийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игрок перенесет операцию.

23-летний Кабаль перешел в «Ювентус» из «Вероны» летом этого года. На его счету 9 матчей и 2 голевая передача за туринцев.