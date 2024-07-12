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Сегодня, 18:25

«Интер» продлил контракт с главным тренером Индзаги

Алина Савинова
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Симоне Индзаги.
Фото Reuters

«Интер» подписал новый контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает пресс-служба миланского клуба.

Соглашение 48-летнего специалиста с черно-синими рассчитано до лета 2026 года.

Ранее появилась информация о том, что Индзаги станет самым высокооплачиваемым тренером в серии А. Его зарплата по новому контракту составит 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Индзаги возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24, дважды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.

Источник: ФК «Интер»
Футбол
Симоне Индзаги
Серия А
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