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Сегодня, 10:46

«Интер» сделает Индзаги самым высокооплачиваемым тренером серии А

Алина Савинова
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Симоне Индзаги.
Фото AFP

«Интер» намерен продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Sky Sport.

По информации источника, новое соглашение с 48-летним специалистом будет рассчитано до лета 2026 года. Зарплата тренера составит 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы. С таким доходом Индзаги обойдет возглавляющего «Наполи» Антонио Конте, который зарабатывает 6 миллионов евро за сезон, и займет позицию самого высокооплачиваемого тренера в серии А.

Отмечается, что «Интер» объявит о подписании нового контракта со специалистом на этой неделе.

Индзаги возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24, дважды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
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