«Интер» сделает Индзаги самым высокооплачиваемым тренером серии А
«Интер» намерен продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Sky Sport.
По информации источника, новое соглашение с 48-летним специалистом будет рассчитано до лета 2026 года. Зарплата тренера составит 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы. С таким доходом Индзаги обойдет возглавляющего «Наполи» Антонио Конте, который зарабатывает 6 миллионов евро за сезон, и займет позицию самого высокооплачиваемого тренера в серии А.
Отмечается, что «Интер» объявит о подписании нового контракта со специалистом на этой неделе.
Индзаги возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24, дважды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.
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3
|Ювентус
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4
|Аталанта
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5
|Болонья
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6
|Рома
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7
|Лацио
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|0-0
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8
|Фиорентина
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9
|Торино
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10
|Наполи
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11
|Дженоа
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|0-0
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12
|Монца
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13
|Верона
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14
|Лечче
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|0-0
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15
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Комо
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20
|Венеция
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|18.08
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Милан – Торино
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
|- : -
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Дженоа – Интер
|- : -
|18.08
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Ювентус – Комо
|- : -
|18.08
|00:00
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Лацио – Венеция
|- : -
|18.08
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Лечче – Аталанта
|- : -
|18.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|18.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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