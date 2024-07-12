«Комо» может подписать Альберто Морено

Защитник Альберто Морено может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендует «Комо», который вышел в серию А. Игрок присоединится к команде в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Морено провел за «Вильярреал» 33 матча, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.