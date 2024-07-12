«Комо» может подписать Альберто Морено
Защитник Альберто Морено может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендует «Комо», который вышел в серию А. Игрок присоединится к команде в качестве свободного агента.
В минувшем сезоне Морено провел за «Вильярреал» 33 матча, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|О
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1
|Интер
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|0-0
|0
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2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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