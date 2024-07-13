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«Комо» подпишет контракт с 41-летним Пепе Рейной

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь Пепе Рейна продолжит карьеру в «Комо», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 41-летний испанец подпишет контракт с итальянским клубом на один год.

Рейна является свободным агентом, с июля 2022 года по июль 2024 года он выступал за «Вильярреал». В сезоне-2023/24 голкипер провел за испанскую команду 12 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

«Комо» в прошедшем сезоне занял второе место в таблице серии B — второго по силе дивизиона чемпионата Италии — и вышел в серию A.

Пепе Рейна
Футбол
ФК Комо
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