Паделли может покинуть «Интер» и перейти в «Удинезе»

Вратарь «Интера» Даниэле Паделли летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 35-летний итальянец не смог продлить с миланцами контракт, который истекает 30 июня 2021 года. Сообщается, что игроку уже сделал предложение «Удинезе», за который Паделли уже выступал с 2011 по 2013 год.

В текущем сезоне Паделли не провел ни одного матча за «Интер».