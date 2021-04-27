Паделли может покинуть «Интер» и перейти в «Удинезе»
06:34
Вратарь «Интера» Даниэле Паделли летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 35-летний итальянец не смог продлить с миланцами контракт, который истекает 30 июня 2021 года. Сообщается, что игроку уже сделал предложение «Удинезе», за который Паделли уже выступал с 2011 по 2013 год.
В текущем сезоне Паделли не провел ни одного матча за «Интер».
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю