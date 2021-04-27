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Паделли может покинуть «Интер» и перейти в «Удинезе»

06:34
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Вратарь «Интера» Даниэле Паделли летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 35-летний итальянец не смог продлить с миланцами контракт, который истекает 30 июня 2021 года. Сообщается, что игроку уже сделал предложение «Удинезе», за который Паделли уже выступал с 2011 по 2013 год.

В текущем сезоне Паделли не провел ни одного матча за «Интер».

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