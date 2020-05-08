Дибала хотел бы еще сыграть с Погба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала надеется, что однажды еще сыграет с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который раньше выступал за туринцев. Они обменялись футболками после матча в 2018 году.

— Как человеком я Погба восхищаюсь даже больше, чем как футболистом, — цитирует официальный сайт УЕФА Дибалу. — Мне посчастливилось пережить с ним разные прекрасные эпизоды. Надеюсь, однажды нам это представится вновь. Что касается конкретно того матча, он был незабываемым. Мы играли на «Олд Траффорд» — одном из самых знаковых стадионов планеты. Ты выходишь на поле и чувствуешь парящую в воздухе атмосферу, вдыхаешь ее.

Обменяться майками с другом после того, как ты забил и одержал победу в таком матче, приятно вдвойне. Это один из самых радостных моментов, который можно пережить в футболе.