Дибала хотел бы еще сыграть с Погба
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала надеется, что однажды еще сыграет с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который раньше выступал за туринцев. Они обменялись футболками после матча в 2018 году.
— Как человеком я Погба восхищаюсь даже больше, чем как футболистом, — цитирует официальный сайт УЕФА Дибалу. — Мне посчастливилось пережить с ним разные прекрасные эпизоды. Надеюсь, однажды нам это представится вновь. Что касается конкретно того матча, он был незабываемым. Мы играли на «Олд Траффорд» — одном из самых знаковых стадионов планеты. Ты выходишь на поле и чувствуешь парящую в воздухе атмосферу, вдыхаешь ее.
Обменяться майками с другом после того, как ты забил и одержал победу в таком матче, приятно вдвойне. Это один из самых радостных моментов, который можно пережить в футболе.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/025d-0f596111ab22-2c7c04190410-1000--%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BA-%D0%BB