«Они в каменном веке продолжают жить». Слуцкий ответил Головину, почему Березуцкие не оставляют комментарии в Instagram

У главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого состоялся забавный диалог с полузащитником сборной России Александром Головиным. Хавбек «Монако» поинтересовался, почему братья Березцкие, работающие вместе со Слуцким, не оставляют комментарии в Instagram.

— Они в каменном веке продолжают жить. Вася свой забросил, а у Лехи фейковый. Голова, они мне каждый день столько комментариев оставляют в «директ», что я хоть здесь от них отдохну.

«Витесс» с 11 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии.