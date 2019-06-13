Леонид Слуцкий: "Была сумасшедшая мотивация дать новый шанс Одегарду"

– Вы говорите про градацию в голландском футболе. А эта ситуация не убавляет у вас мотивации? Вы ведь в принципе понимаете, что в тройку вам по умолчанию не забраться…

– Отвечу вам так. Конечно, когда ты привык бороться за титулы, а здесь понимаешь, что по объективным показателям этого добиться просто нереально… Но занять с "Витессом" максимально высокое место – тоже мотивация. Это первое. А во-вторых, я сейчас познаю такие процессы в работе, когда не только финальный результат может доставить глобальное удовольствие.

– Поясните, пожалуйста.

– Возьмем того же Одегарда. Его трансферная стоимость резко выросла. Он вошел во все символические сборные чемпионата, чего ранее с футболистами "Витесса" не случалось. Он стал игроком месяца – тоже большой успех для клуба. И когда, по сути, такому приугасшему таланту – потому что два сезона в "Херенвене" у него были неудачными и его уже все списали – а ты даешь ему новый шанс, это же тоже сумасшедшая мотивация, серьезнейший вызов. Вывести молодых игроков на качественно другой уровень – также большое удовольствие. Наверное, я был этого за редким исключением лишен в ЦСКА в силу турнирных задач. Хотя, несмотря на необходимость занимать первое место, я все равно доверял и давал по-максимуму игрового времени Головину и Чалову. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого