«АЗ» разгромил «Эммен» и закрепился на втором месте

«АЗ» в 13-м туре чемпионата Голландии дома разгромил «Эммен» — 3:0. Голы на счету Тена Копмейнерса, Майрона Боаду и Кэлвина Стенгса. Хозяева с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице. Гости (13) — 13-е.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

13-й тур

«АЗ» — «Эммен» — 3:0 (2:0)

Голы: Копмейнерс, 36 — с пенальти (1:0). Боаду, 45 (2:0). Стенгс, 58 (3:0).

«АЗ»: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Хатзидиакос, Вейндал (Ауэян, 63), Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Рейндерс, 76), Идрисси (Дрейф, 76), Стенгс, Боаду.

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Бейл, Вендорп, Хиарий, де Леув, Пенья, Чакон (де Вос, 86), Колар (Ариас, 62), Лаурсен (Слагвер, 63).

Предупреждения: Чакон, 23. Телгенкамп, 35.

Судья: Мулдер (Голландия).

10 ноября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».

Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей