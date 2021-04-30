«В «Челси» шутили: «Как дела, русский ублюдок?» Невероятная карьера Дмитрия Харина

«СЭ» рассказывает о футбольной жизни первого русского игрока «Челси»

«В Союзе никто из вратарей лучше его ногами не играл»

Дмитрий Харин ворвался в союзную высшую лигу в 16-летнем возрасте, дебютировав за московское «Торпедо» 5 апреля 1985 года

На протяжении трех сезонов молодой голкипер являлся первым номером автозаводцев, стал привлекаться в олимпийскую сборную страны, в составе которой под руководством Анатолия Бышовца выиграл у бразильцев в финале сеульской Олимпады-88.

Сам Харин, правда, никогда не превозносил тот триумф до небес.

«В 1988 году мы выиграли золото Олимпиады. Хотя нас еще в полуфинале вполне могли «высадить» итальянцы. И в финале бразильцы нас «возили»: мяч после их ударов куда только не попадал — и в голову, и в ногу, и в штангу, только не в ворота», — впоследствии признавал голкипер.

Легендарный администратор «Торпедо» Александр Петров в недавнем интервью обозревателю «СЭ» так объяснял феномен Харина:

— В свои шестнадцать он гонял защитников будь здоров! Рабочий подсказ был на уровне. Димка-то фанат. Возвращаемся с матча, выходной. А у дубля в этот день тренировка. Так Димка прямо с самолета бежал на стадион «Торпедо», переодевался у мамы...

— У мамы?

— Мама его работала у нас на складе. Выходил за дубль — играть в поле! Вот поэтому никто из вратарей в Советском Союзе лучше Харина ногами не играл. Не знаю, зачем он в «Динамо» ушел.

В «Динамо» его в 1989 году позвал все тот же Бышовец. На упреки со стороны торпедовцев Харин отвечал жестко не по годам.

— В «Торпедо» почему-то решили, что я испугался, — говорил Харин в разговоре с корреспондентом «СЭ» в 1992 году. — У них же Сарычев, Подшивалов. Уж кому-кому, а им-то следовало знать меня лучше. Или тот же Сарычев в дубле подо мной никогда не сидел? Да пусть хоть ван Брекелен с Дзенгой будут в одной команде — если я буду в порядке, посмотрим, кто из нас троих будет первым!

В составе бело-голубых он выиграл конкуренцию у Александра Уварова. Многие прочили ему место в сборной СССР (скорее всего, под третьим номером после Дасаева и Чанова) на чемпионате мира в Италии. Однако в марте 1990-го Дмитрий порвал кресты и, как сам впоследствии вспоминал, «почти год провалялся в Испании в одной из севильских клиник».

— Было лето 91-го года. Контракт с «Динамо» у меня заканчивался, и продлевать его я не стал. О причинах лучше умолчу, — вспоминал Харин. — Провел несколько тренировок с торпедовцами. И тут трагедия с Михаилом Ереминым (вратарь ЦСКА умер 30 июня 1991 года через несколько дней после того, как попал в аварию. - Прим. «СЭ» ). Звонок Садырина: «Мы не ставим тебе никаких условий, а просто очень просим помочь». Я совершенно не был знаком с Садыриным, а потому навел о нем возможные справки. Когда понял, что этому тренеру можно доверять, принял предложение.

И Харин действительно помог армейцам выиграть последнее союзное чемпионство, в 10 матчах пропустив 5 мячей.

Феноменальный матч против Голландии

На чемпионате Европы-1992 именно его Бышовец сделал первым номером сборной СНГ. И второй матч в группе — с голландцами — во многом предопределил его судьбу. На него обратили внимание европейские скауты. Встреча прошла при ощутимом преимуществе «Оранжевых», которые так и не смогли распечатать ворота Харина — 0:0.

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Дмитрий поймал кураж после перерыва. Прервал прострел Бергкампа на пустые ворота, бросившись ему в ноги. Вытянувшись в струнку, среагировал на удар головой Райкарда из пределов штрафной. И, наконец, вытащил «мертвый» мяч из-под перекладины после удара ван Бастена.

— Я не знал, куда будет бить Райкард, — делился впечатлениями Харин . — Но к тому моменту уже почти наверняка понимал, что в любой точке мяч от него возьму. Ну знал — и все тут. Он и глазами вроде успел мне показать, что бить верхом будет, и голову для этого наклонил. Но когда мяч клюнул вниз, я как-то легко и спокойно переложился, словно там его и ждал. И на защитников не ругался, что дали голландцу пробить. Ну, дали и дали — я же тоже зачем-то сзади стою.

Впрочем, наша сборная из группы все равно не вышла, в последнем туре сенсационно крупно проиграв шотландцам (0:3), которые к тому моменту уже потеряли турнирную мотивацию.

После золотого сезона лидеры ЦСКА уехали в Европу, Садырин принял сборную России. Харин остался, продолжал играть ярко, получил вызов в национальную команду, где и началась его долгая конкуренция со Станиславом Черчесовым.

По ходу сезона-1992 корреспондент «СЭ» попытался сравнить двух голкиперов, нарисовав их психологические портреты:

«Темпераментнейший вне поля, в воротах Станислав Черчесов — замкнутый молчун. Подсказывает скупо и только по делу, рассыпая слова, будто золото роняет. Любой пропущенный гол считает своим, а защитников — помощниками, а не ответчиками.

Дмитрий Харин поменьше любит признавать свои ошибки. В конце концов, в поле народу хватает, а в рамке он один. И навыручал в этом сезоне и сборную, и ЦСКА этот один, надо сказать, больше чем достаточно. Ну и пропустил что-то — не без этого. Однако свое, считает, все поймал. Ну или почти все".

По оценкам «СЭ» Харин стал лишь четвертым вратарем чемпионата России после Овчинникова, Черчесова и Хапова. А вот РФС включил его в «Список 33 лучших» под вторым номером. (Первый — Черчесов, третий — Овчинников).

1998 год. Дмитрий Харин на тренировке сборной. Фото Александр Вильф, —

Перешел в «Челси» со сломанным пальцем

Пионеротряд Геннадия Костылева с Хариным в воротах прогремел на всю Европу, обыграв на «Ноу Камп» «Барселону» (3:2) и попав в групповой турнир Лиги чемпионов. В главном клубном турнире Дмитрий успел провести за армейцев всего один тайм против «Брюгге». В перерыве он был заменен на Александра Гутеева из-за сломанного на руке пальца. Через две недели Дмитрий стал игроком лондонского «Челси».

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— Это не было делом случая. За мной довольно долго следил тренер вратарей «Челси» Эдди Недветски, — вспоминал Харин. — Этот человек с украинскими, польскими и валлийскими корнями просматривал меня на чемпионате Европы-92 в Швеции, был и в Лужниках, и на «Ноу Камп», когда ЦСКА сенсационно прошел «Барселону» Йохана Кройфа. Важно для меня было и то, что действовал «Челси» солидно, через клуб, и выплатил его президенту Виктору Мурашко удовлетворившую ЦСКА компенсацию. Перед католическим Рождеством 1992 года я перебрался в Лондон.

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— В «Челси» вы, получается, приехали со сломанным пальцем?

— Пришлось скрывать. Тейпировал — и тренировался вместе со всеми. Когда приехал, проходил медосмотр, но проверяли голеностопы, колени, тазобедренные кости. Пальцы почему-то исследовать не стали, а я не настаивал — мне-то играть как можно быстрее хотелось. Поначалу работал через боль, после тренировок палец опухал. Но я привык, когда надо, и с вывихнутыми пальцами играть, и со сломанными. Ничего страшного. И постепенно прошло.

Его дебют за «аристократов» откладывался несколько раз.

— В Англии существует такая традиция: прежде чем иностранный игрок выйдет на поле в основном составе, он должен провести одну показательную игру за дубль, — объяснял Харин. — Но англичане в отличие от нас народ теплолюбивый. Если температура опускается ниже нуля, то матч, как правило, переносят или вообще отменяют. Так уже перенеслось две встречи. Похоже, я оказался жутко невезучим...

В итоге свой первый матч в составе основы «Челси» он провел 27 января против КПР (1:1), однако буквально через неделю получил травму и вернулся в ворота лишь в самом конце чемпионата Англии.

— Порвал мышцу бедра сразу в трех местах, — сетовал Дмитрий. — И даже когда все заросло, еще долго чувствовал под кожей болезненный желвак.

«Кантона хитрый, а английские защитники туповатые»

Зато в сезоне-1993/94 он уже стал первым номером лондонцев, проведя в премьер-лиге 31 матч. Несколько раз по ходу чемпионата Daily Mail называла россиянина лучшим голкипером лиги. Во многом благодаря Харину «Челси» в тот год не покинул элитный дивизион.

При этом Дмитрий не стеснялся открыто в прессе критиковать состав своей команды.

— Лишь один наш форвард показывает приличную игру. Даже Тони Каскарино, известный форвард сборной Ирландии, и тот «мертвый». Его уже давно хотят продать куда-нибудь, да только кому он такой нужен? Но и другие нападающие не лучше. Ни пас толком отдать не могут, ни принять, ни ударить, ни навесить. Есть, правда, у них одно достоинство, которое в Англии компенсирует все недостатки, — они всегда бьются до последней минуты.

Тогда Харина попросили назвать лучших форвардов всей лиги.

— «МЮ» был обычной английской командой до прихода в нее Кантоны, — заметил россиянин. — Француз сам привык к мягкой техничной игре и других заставил в нее играть. К тому же Кантона хитрый, а английские защитники прямолинейные и туповатые. Думать так же быстро, как он, они не могут...

— Андрей Канчельсис в одном интервью сказал, что английский клубный футбол примитивен. Согласны?

— Абсолютно. Англичане на поле много суетятся и совсем не думают. Может, оттого что головой слишком часто играют? Но у английского футбола есть одно большое достоинство — он непредсказуем. Все борются до финального свистка. Даже уступая в счете 0:3.

— Как проходят тренировки в «Челси»?

— Они обычно длятся по два с половиной часа. Сначала получасовая разминка, потом удары по воротам, преимущественно головой, а затем двусторонка. Новых упражнений почти не бывает, все доведено до полного автоматизма!

— В «Челси» я доказал свое право на игру кулаком, — вспоминал Харин в другом интервью о своем первом сезоне в Англии. — Меня убеждали: лови! Когда выходил из ворот, никто из защитников своих игроков не держал. В результате один соперник под меня подставлялся, другой бежал на подбор. Я через Недветски довел свои требования до защитников, и они в конце концов стали действовать по-моему — хотя и мне самому пришлось в тренажерном зале подкачать верхний плечевой пояс. Но главное — чтобы вратаря в команде уважали, он должен сразу поставить себя как босс. Мне это удалось.

1992 год. Дмитрий Харин играет за ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Его включали в десятку лучших вратарей мира

В феврале 1994 года парижский журнал Top Foot провел опрос с целью определить лучшего вратаря мира. Для этого им были отобраны 10 голкиперов, по мнению журнала, составляющих мировую элиту, — Де Гуй (Фейеноорд"), Гойкоэчеа («Олимпия»), Кепке («Нюрнберг»), Лама («ПСЖ»), Прюдомм («Мехелен»), Равелли («Гетеборг»), Росси («Милан»), Шмейхель («МЮ»), Таффарел («Реджана») и Харин («Челси»). А затем предложено авторитетным изданиям восьми крупнейших футбольных стран Европы расставить их по местам с 1-го по 10-е. В итоге Харин стал восьмым, а победил Шмейхель.

Несмотря на неудачи в чемпионате, «Челси» дошел до финала Кубка Англии, где был нещадно бит «МЮ» — 0:4. Команда Алекса Фергюсона взяла убедительный реванш за два поражения в сезоне. Кантона дважды переиграл Харина, четко исполнив пенальти (один из них довольно сомнительный за падение Андрея Канчельскиса)

— «МЮ» тогда объективно был на голову выше, сделав в том сезоне дубль, — признавал Харин. — И во втором тайме разорвал нас на части, для чего, правда, Кантона потребовалось первые два гола забить с пенальти. Один из них был назначен за снос Андрея Канчельскиса — Конь тогда был на таком скаку, что остановить его было почти невозможно.

«С ужасом слушаю рассказы про сборы в России»

В новом сезоне Харин вновь выиграл конкуренцию у Кевина Хичкова на последнем рубеже лондонцев, отыграв в АПЛ 32 матча. Болельщики «Челси» признали его по итогам чемпионата лучшим футболистом команды.

Любопытны рассуждения Харина об английском футболе, которые он сделал в интервью «СЭ» в 1995 году.

— Здесь вратари постоянно в работе, на выходах часто играют, последними защитниками становятся, страхуют. Это мне нравится. А своим коллегам из некоторых российских клубов, у которых работы мало, я не завидую. Раньше, признаюсь, думал, в Англии можно действовать так же, как в России, - крикнешь: «Мой!» — и все разбегутся . Вот недавно смотрел матч с участием московского «Динамо». Сметанин кричит — и все отходят в сторону. В Англии такое невозможно...

Ребята мне в России рассказывают, сколько времени они проводят на сборах, — с ужасом слушаю. Потому что времени для безделья на этих сборах вагон, а если я буду просто так сидеть, то с ума сойду, и сил к матчу не останется. Тренеры думают: чем больше ты спишь, чем больше лежишь, тем лучше отдыхаешь. Все наоборот. Если я в семье, если могу погулять с ребенком, куда-то съездить — эмоций остается больше. Мне вполне хватает девяти часов сна, чтобы восстановиться. Безделье на сборах — худшая пытка.

— Откуда же такая феноменальная физическая готовность англичан? Они ведь бегают по полю весь матч как заводные.

— В России как было: в десять первая полуторачасовая тренировка, потом обед, сон и с пяти до полседьмого вторая тренировка. На нее выходишь сонный, пока разойдешься — пора заканчивать, пользы от всего этого мало. В Англии по-другому. Начинаем в половине одиннадцатого, заканчиваем в двенадцать, с двенадцати до часу отдых, легкий обед и с часу до трех вторая тренировка. Вероятно, именно такой режим повышает выносливость. И, заметьте, времени для восстановления остается в два раза больше.

К английскому юмору Харин привыкал довольно долго.

— Как относятся в «Челси» к русскому футболисту?

— Отлично. В команде вообще отношения между ребятами хорошие. И на меня никто косо не смотрит. Единственное, я до сих пор не могу привыкнуть к английскому юмору. К тебе могут запросто подойти и обратиться: эй, русский ублюдок, как дела? Это у них такие шутки.

— Ничего себе. А вы как отвечаете?

— В том же духе: мол, от такого же и слышу.

1994 год. Дмитрий Харин — голкипер сборной России. Фото —

«Разочаровался в Гуллите как в человеке»

При Гленне Ходдле, который два сезона был играющим тренером «аристократов», дела у Харина шли отлично.

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— Именно Ходдл совершил в «Челси» революцию, — подчеркивал Харин. — Он очень техничный игрок, звезда сборной Англии, отыграл три года во Франции и многому там научился. Хотел — и сумел — заставить игроков мыслить на поле по-европейски. Появился Дан Петреску, а из англичан — люди, умеющие играть в одно-два касания. А потом пригласил в «Челси» Гуллита. Только при Ходдле футбол моего клуба стал для меня таким же интересным, каким был в ЦСКА при Садырине.

По окончании сезона-1995/96 Ходдла позвали в сборную Англии, его место занял Гуллит. Под руководством голландца Харин начал новый чемпионат первым номером лондонцев. Все перечеркнул матч с «Шеффилдом» 7 сентября 1996 года. Шла обычная верховая подача в штрафную лондонцев, каких в английском чемпионате бывает по полсотни за матч. Харин пошел на перехват, столкнулся с кем-то из соперников и... порвал кресты. Дмитрий на 14 месяцев остался без футбола — страшный приговор для игрока, находящегося в расцвете сил.

Без него «Челси» Гуллита выиграл Кубок Англии в 1997 году.

— Гуллит поддерживал вас, когда вы восстанавливались? - спросили Харина в августе 1998 года, когда он уже принял решение покинуть лондонский клуб.

- Гуллит?.. Всем своим видом голландец проявлял ко мне полное безразличие, особенно после того, как в команде появился де Гуй. За 14 месяцев он, по-моему, только раз поинтересовался: «Как твое больное колено?» В свое время Гуллит был моим кумиром в спорте, и, когда он пришел в «Челси», я был просто счастлив играть с ним в одной команде. Однако, став тренером, он сильно изменился, а главное — изменилось его отношение к людям. Я разочаровался в нем как в человеке.

Расскажу вам один случай, после которого убедился в этом окончательно. Я уже начал тренироваться вместе с командой, и на одном из занятий наш физиотерапевт спросил: «Сыграешь завтра за резервную команду?» Я честно ему ответил: «Рад бы, но, когда делаю приставной прыжок, колено еще болит». Мои слова услышал Гуллит и мимоходом бросил мне: «Ну и что? У всех болит». Эта фраза задела меня. Я ответил, что знаю много примеров, когда после таких операций люди выходят через шесть месяцев на поле, а потом ломаются и становятся инвалидами. Гуллиту мой ответ, видимо, не понравился. Ему нужен был футболист, а болит у него или нет, его не волновало. Но у меня, простите, был не ушиб и не растяжение.

Впоследствии, правда, от обиды Харина на Гуллита не осталось и следа.

— При Гуллите «Челси» Кубок Англии взял, а на момент его ухода в чемпионате шел на четвертом месте, вышел в четвертьфинал Кубка лиги и Кубка кубков. Мы, игроки, были крайне удивлены его отставкой. Руд никогда не паниковал, не повышал голос, все претензии предъявлял с конкретными фактами. Переубедить его было невозможно, но игроки его любили. Недавно мы с удовольствием встретились с ним на праздновании столетия «Челси». Пообщались, телефонами обменялись, фото на память сделали. Сейчас он подстригся, тогда еще курчавый был...

- В «Челси» Гуллит ввел в обиход необычный термин — sexy football. Что он подразумевал под «сексуальным футболом»?

— Зрелищную, красивую, непримитивную игру. Первый раз он произнес это на телевидении — и пошло-поехало. И ведь это правда — «Челси» был одной из первых команд в Англии, которая заиграла в такой футбол. Думаю, даже в более умный и красивый, чем «МЮ».

Дмитрий Харин — тренер вратарей в английском «Хемел Хемпстед Таун». Фото ФК «Хемел Хемпстед Таун»

Харин — Терри: «Джон, зачем я стою за тобой?»

Тренируясь с молодежной командой, Харин учил уму-разуму молодого защитника Джона Терри.

— Вот вам ситуация. Он молодой парень, 17 лет. Играет перед тобой последнего защитника, — вспоминал Харин. — Идет длинная передача, ты кричишь: «Take your time!» To есть соперников вокруг тебя нет, играй спокойно. А он как долбанет мяч головой метров на 50! После игры подхожу к нему: «Джон, зачем я стою за тобой? Не только чтобы мячи отбивать, а еще чтобы тебе подсказывать. Что ты должен сделать, когда я тебе кричу: «Один»? Терри думает-думает: «Наверное, принять мяч на грудь». — «Правильно. Прими на грудь, положи на землю».

Другая ситуация. Идет прострельная передача. Объясняю ему после игры: «Джон, защитник хорош не только тем, что может разрядить ситуацию. А еще и тем, что должен уметь сохранить мяч и начать атаку. Вот ты прервал прострел. Что дальше будешь делать?» Он по английской привычке выпаливает: «Выбью его». Говорю: «Выносить на 40 — 50 метров — это в крайнем случае. Ведь это то же самое, что отдать мяч сопернику. Ищи полузащитника! Отдал мяч — пошла игра». Как разрушитель Терри был великолепен уже тогда, в 17. Но у него не было ни подыгрыша, ни паса, он не мог читать игру. Сейчас он все это умеет, и мне очень приятно слышать, что какую-то лепту внес и я.

На поле Харин вернулся лишь в феврале 98-го, сыграл при Гуллите еще два матча — против «Лестера» (0:2) и «МЮ» (0:1), а в марте новым тренером «аристократов», опять же играющим, стал Джанлука Виалли, который в конце сезона сделал ставку именно на Дмитрия.

— Я много раз просил его дать мне шанс, — рассказывал Харин. — И в конце концов сказал: «Лука, ты был в таком же положении, как я сейчас, когда приехал в «Челси». Гуллит тебя пригласил, но ты сидел на лавке, а играл Хьюз. Поставь сейчас себя на мое место». И надо отдать ему должное — шанс в конце сезона он мне дал. Вот только, если честно, мощи в коленке у меня не было никакой...

— А что за люди были главные звезды того «Челси» — Дзола, Десайи?

— Золотые! По нашим представлениям советских времен, звезда — значит, как говорят в Англии, big head. Большая башка, зазнайка, на кривой козе не подъедешь. Ничего подобного! Взять того же Дзолу. Потрясающий человек, никогда грубого ничего не скажет, даже если внутри кипит, находит в себе силы улыбаться даже в самом отвратительном настроении. Такому нельзя отказать. Тренируешься, скажем, два часа, устал как собака. Подходит: «Дмитрий, давай пробью штрафные». — «Джанфранко, я устал как черт. Кто-то из молодых вратарей свободен?» — «У них двусторонка, никто не может». — «Сколько тебе надо?» — «20 ударов. Пожалуйста!». И так по-человечески все это говорилось, что не поставить «стенку» из манекенов и не помочь Дзоле было невозможно.

И Десайи такой же. Если молодой мяч потерял, он никогда не «напихает» ему, а пропашет 50 метров назад, отберет мяч. А молодой, увидев такое, потом за него вдвойне отработает.

«Де Гуй пожаловался Виалли, что я плохо его разминал...»

Перед стартом нового сезона, по словам Харина, у главного тренера синих не было понимания, кто же будет основным голкипером — россиянин или голландец Эд де Гуй.

— В середине июля 1998 года мы начали подготовку к новому сезону, — вспоминал Харин в интервью «СЭ». — На тренировках я работал изо всех сил, провел все товарищеские матчи, за исключением последнего против «Пармы», где мы с де Гуем играли по тайму. Чувствовал себя очень уверенно и рассчитывал начать сезон в основной команде. Однако за два дня до стартовой игры чемпионата с «Ковентри» все мои надежды рухнули. Мне объявили, что де Гуй — вратарь номер один, а я не попадаю даже в заявку на матч.

— И чем это объяснили?

— Мне сказали, что я сильный вратарь и роль второго голкипера — не для меня. Это место Хичкока. Потом Виалли добавил, что я должен тренироваться, играть за резервную команду и, если что-то случится с де Гуем, я буду вратарем номер один. Такое объяснение показалось мне просто смехотворным. На мой взгляд, я не попал в состав по другой причине. В прошлом сезоне у нас с де Гуем произошел конфликт. В одной из игр, когда Хичкок получил травму, я был дублером у голландца. На тот момент посчитал это успехом, поскольку не играл полтора сезона. У меня появилась надежда, что я вернулся в команду. Каково же было мое удивление, когда в следующем поединке против «Уимблдона» я не увидел своей фамилии в протоколе на матч. Позже узнал, что после встречи с «Шеффилд Уэнсдей» де Гуй разговаривал с тренерским советом и обвинил меня в том, что я плохо разминал его перед игрой. По этой причине он предпочитает видеть за своей спиной Хичкока. Чтобы создать ему спокойную жизнь, руководство «Челси» пошло навстречу голландцу.

Харина перестали включать в заявки на матчи. Без него «аристократы» выиграли Кубок кубков, победив в финале «Штутгарт» (1:0).

В 1999 году россиянин перешел в «Селтик», где из-за травмы не смог заиграть на своем уровне. К тому же у него не сложились отношения с тренером Мартином О'Ниллом. В 2004 году он завершил карьеру в полупрофессиональном клубе «Хорнчёрч» из восьмого дивизиона.

«Хемел Хемпстед Таун». Дмитрий Харин (третий справа в верхнем ряду). Фото ФК «Хемел Хемпстед Таун»

«Я доволен своей карьерой»

В 2005 году «Челси» во второй раз в своей истории (спустя 50 лет после первого триумфа) стал чемпионом Англии.

Обозреватель «СЭ» спросил тогда Харина, не жалеет ли он, что, возможно, не в то время оказался в лондонском клубе.