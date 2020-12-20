Сане рассказал, как отреагировал на обратную замену в матче с «Байером»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане рассказал, как отреагировал на обратную замену в матче 13-го тура бундеслиги с «Байером» (2:1).

Футболист вышел на поле на 32-й минуте встречи вместо травмированного Кингсли Комана, но был заменен на 68-й минуте.

«Я рад, что мы победили. «Бавария» пока успешно выступает во всех турнирах. Не ожидал, что меня заменят, но такое иногда случается. Команда поддержала меня после матча, мы вместе отпраздновали победу. Я чувствую доверие в команде и знаю, что не мог играть в полную силу в последнее время, но это изменится. Я — свой самый строгий критик», — приводит Bild слова Сане.

Сане перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро. В сезоне-2020/21 24-летний немец провел 16 матчей за команду из Мюнхена, на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.