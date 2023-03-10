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Сегодня, 15:24

Два клуба АПЛ интересуются полузащитником «Айнтрахта» Камадой

Мария Гусева
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность подписания полузащитника «Айнтрахта» Даити Камады, сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» достигла устного соглашения с 26-летним японцем, но, по данным источника, «Челси» и «МЮ» по-прежнему надеются убедить Камаду перейти в английскую премьер-лигу.

Срок действующего контракта Камады с «Айнтрахтом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Камада провел 32 матча за клуб из Франкфурта, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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