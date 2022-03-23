Забитцер может покинуть «Баварию» летом

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации Bild, игрок недоволен главным тренером Юлианом Нагельманом.

Как сообщает источник, Забитцер и Нагельсмен практически не общаются, что является проблемой для игрока.

Забитцер перешел в «Баварию» из «РБ Лейпциг» летом прошлого года. Он подписал контракт, который рассчитан до 2025 года.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Бавария» не подписывала новых футболистов.