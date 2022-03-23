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Сегодня, 01:57

Забитцер может покинуть «Баварию» летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации Bild, игрок недоволен главным тренером Юлианом Нагельманом.

Как сообщает источник, Забитцер и Нагельсмен практически не общаются, что является проблемой для игрока.

Забитцер перешел в «Баварию» из «РБ Лейпциг» летом прошлого года. Он подписал контракт, который рассчитан до 2025 года.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Бавария» не подписывала новых футболистов.

Марсель Забитцер
Футбол
ФК Бавария
0
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 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
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 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
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 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
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 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
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 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
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 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
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 Герта 27 7 5 15 29-60 26
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 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
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Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
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Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

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Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

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Штутгарт

 23 1 5
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