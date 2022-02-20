Нойер: «У меня все отлично! Восстановление идет по плану»

Нойер рассказал о своем самочувствии и ходе восстановления после операции

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о своем самочувствии и ходе восстановления после операции.

«У меня все отлично! Восстановление идет по плану, наблюдается хороший прогресс», — написал немец на своей странице в Instagram.

Нойер перенес операцию на правом колене 6 февраля. По предварительным данным, он должен был пропустить около месяца.

В нынешнем сезоне голкипер провел 28 матчей за «Баварию» и пропустил 28 мячей.