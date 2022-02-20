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Сегодня, 13:51

Мюллер высоко оценил игру Салаха в «Ливерпуле» и сборной Египта

Томас Мюллер высказался об игре Мохамеда Салаха в 2021 году
Виктория Кравченко

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Салах в хорошей форме, это все видят. Жаль, что он не попал в символическую сборную по версии ФИФА. Это может быть связано с чемпионатом Европы, который прошел минувшим летом. Мне кажется, что Салах заслуживал места в символической сборной», — уитирует Мюллера Mirror.

В символическую команду ФИФА Лионель Месси, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Мохамед Салах
Томас Мюллер
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 23 11 4 8 45-35 37
6
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Кельн 23 9 8 6 35-37 35
9
 Айнтрахт Ф 23 8 7 8 33-35 31
10
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 23 8 3 12 24-35 27
15
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
16
 Штутгарт 23 4 7 12 27-43 19
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.02 22:30
Майнц – Байер
 3 : 2
19.02 17:30
Арминия – Унион Б
 1 : 0
19.02 17:30
Аугсбург – Фрайбург
 1 : 2
19.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 1 : 2
19.02 17:30
Штутгарт – Бохум
 1 : 1
19.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 1 : 0
20.02 17:30
Бавария – Гр. Фюрт
 - : -
20.02 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.02 21:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
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