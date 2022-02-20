Мюллер высоко оценил игру Салаха в «Ливерпуле» и сборной Египта

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Салах в хорошей форме, это все видят. Жаль, что он не попал в символическую сборную по версии ФИФА. Это может быть связано с чемпионатом Европы, который прошел минувшим летом. Мне кажется, что Салах заслуживал места в символической сборной», — уитирует Мюллера Mirror.

В символическую команду ФИФА Лионель Месси, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду.