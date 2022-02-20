Мюллер высоко оценил игру Салаха в «Ливерпуле» и сборной Египта
Томас Мюллер высказался об игре Мохамеда Салаха в 2021 году
Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.
«Салах в хорошей форме, это все видят. Жаль, что он не попал в символическую сборную по версии ФИФА. Это может быть связано с чемпионатом Европы, который прошел минувшим летом. Мне кажется, что Салах заслуживал места в символической сборной», — уитирует Мюллера Mirror.
В символическую команду ФИФА Лионель Месси, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
15
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|3 : 2
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|1 : 0
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|1 : 2
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|1 : 2
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|1 : 1
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|1 : 0
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|- : -
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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