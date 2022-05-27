Мюллер поделился мнением о возможном переходе Мане в «Баварию»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на новость о возможном переходе Садио Мане в команду.

«Если бы каждый игрок, о котором ходят слухи, оказывался у нас, в нашем составе каждый год было бы 45 человек.

В начале июня я приеду на базу «Баварии» и посмотрю, кто еще там есть», — приводит слова Мюллера журналист Хайко Ниддерер в Twitter.

23 мая появилась информация, что Мане является приоритетной целью для «Баварии» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 30-летний сенегалец провел за «Ливерпуль» 34 матча в АПЛ, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.