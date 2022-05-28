Мазрауи поделился эмоциями после перехода в «Баварию»

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи прокомментировал свой переход в «Баварию». В немецкий клуб футболист перейдет летом 2022 года.

«Когда я услышал, что «Бавария» хочет меня подписать, мне показалось, что мое сердце слегка подпрыгнуло. Я сразу понял, что это клуб моей мечты», — рассказал футболист в интервью FCB TV.

24-летний марокканец ушел из «Аякса» на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего соглашения. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.