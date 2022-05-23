Мане является приоритетной целью для «Баварии» летом

«Баварии» проявляет активный интерес к нападающему «Ливерпуля» Садио Мане. Трансфер футболиста — приоритетная цель для мюнхенцев в летнее трансферное окно, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Инициатором возможного трансфера стал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Салихамиджич встречался с одним из менеджеров агентства ROOF, представляющего интересы сенегальца, и вопрос о возможном переходе Мане был затронут в ходе общения.

В текущем сезоне 30-летний сенегалец провел за «Ливерпуль» 46 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2023 года.