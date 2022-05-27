Павар не собирается покидать «Баварию» ради «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Беньямин Павар заявил, что не собирается покидать команду. Интерес к игроку сборной Франции проявляет «ПСЖ».

«Я очень счастлив в «Баварии». Играю в одном из лучших клубов мира. «ПСЖ» — очень хороший клуб с очень хорошим проектом, но я не думаю об этом варианте», — цитирует Rothensenflamme Павара.

Действующий контракт Павара рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Павар сыграл в 36 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.