Люсьен Фавр: "Боруссия" вновь показала, что хорошо играет на контратаках"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр - о матче за Суперкубок Германии с "Баварией" (2:0).

- Конечно, мы хотели выиграть на своем стадионе. Сделать это было непросто, - цитирует тренера onefootball.com. - "Бавария" была сильна. Они владели мячом 65 процентов времени, что слишком много. Мы хорошо защищались, играли компактно и терпеливо. Это был ключевой фактор. "Бавария" делала много навесов в штрафную, но мы умно играли в защите. Мы знаем, что хороши на контратаках, и сегодня мы вновь показали это. Мы совершили слишком много потерь. Нам нужно лучше контролировать мяч, чтобы меньше уставать. Рафаэл Геррейру сегодня провел очень хороший матч. Он после матча был уставшим, потому что ему пришлось много защищаться. Он много бегал. Он помог создать второй гол, перехватив мяч благодаря умной игре и отправил его Санчо. Он очень хороший, умный игрок. Надеюсь, что он останется. Посмотрим, что случится.

В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.