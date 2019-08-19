Лихтштайнер подписал контракт с «Аугсбургом»

Бывший защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер продолжит карьеру в «Аугсбурге». 35-летний швейцарец подписал контракт на один год, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Этим летом Лихтштайнер покинул «Арсенал» после того, как у него истек срок действия контракта. Защитник выступал за «канониров» с 2018 года. На его счету 23 матча во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.