Кристиан Гросс стал главным тренером «Шальке»

Новым главным тренером «Шальке» стал Кристиан Гросс, сообщает официальный сайт клуба.

66-летний швейцарец заменит Хуба Стевенса, который был временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Мануэля Баума.

«Шальке» выдал серию из 29 матчей без побед в бундеслиге. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Гросс ранее работал с «Тоттенхэмом» и «Штутгартом». Также он возглавлял сборные Египта и Саудовской Аравии.