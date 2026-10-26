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Гнабри забил 100-й гол в Бундеслиге за 267 матчей

Дмитрий Сомов

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри достиг отметки в 100 голов в чемпионатах Германии. Сотый мяч форвард забил в гостевой встрече с «Фрайбургом» (3:1) в воскресенье, 25 октября.

На 42-й минуте Гнабри разыграл комбинацию с Натаниэлем Брауном и точным ударом увеличил преимущество мюнхенцев до 2:0. Счет открыл Дайо Упамекано, после перерыва Том Бишоф отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Майкл Олисе забил третий гол гостей.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, Гнабри достиг отметки в 100 голов за 267 матчей чемпионата Германии. Первые 11 мячей он забил за «Вердер» в сезоне-2016/17, еще десять — за «Хоффенхайм» в сезоне-2017/18, остальные 79 — за «Баварию». В «Вердере» и «Хоффенхайме» форвард провел в общей сложности 49 игр в Бундеслиге — 27 и 22 соответственно.

Для 31-летнего Гнабри это был первый выход в стартовом составе в этом чемпионате. После матча форвард сказал, что не рассчитывал оформить юбилей именно сейчас, но рад, что его гол помог команде победить.

«Бавария» набрала 17 очков после семи туров и возглавила таблицу, опередив дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям. В следующем туре команды встретятся в Мюнхене в субботу, 31 октября. Чемпион Германии пока не проигрывал в этом розыгрыше — пять побед и две ничьи.

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Серж Гнабри
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 7 5 2 0 25-6 17
2
 Боруссия Д 7 5 2 0 12-4 17
3
 Фрайбург 7 4 1 2 16-9 13
4
 Байер 7 4 1 2 16-12 13
5
 РБ Лейпциг 7 4 0 3 20-11 12
6
 Вердер 7 3 3 1 15-14 12
7
 Майнц 7 3 1 3 16-13 10
8
 Эльферсберг 7 3 1 3 12-15 10
9
 Аугсбург 7 2 3 2 17-13 9
10
 Хоффенхайм 7 3 0 4 14-14 9
11
 Гамбург 7 3 0 4 6-16 9
12
 Кельн 7 2 2 3 8-11 8
13
 Падерборн 7 2 2 3 6-9 8
14
 Айнтрахт Ф 7 2 2 3 10-17 8
15
 Штутгарт 7 2 0 5 10-13 6
16
 Шальке 7 1 3 3 4-7 6
17
 Унион Б 7 1 3 3 6-18 6
18
 Боруссия М 7 1 0 6 11-22 3
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34 тур
30.10 22:30 Эльферсберг – Майнц - : -
31.10 17:30 Аугсбург – Фрайбург - : -
31.10 17:30 Боруссия М – Падерборн - : -
31.10 17:30 Байер – Штутгарт - : -
31.10 17:30 Шальке – РБ Лейпциг - : -
31.10 17:30 Вердер – Хоффенхайм - : -
31.10 20:30 Бавария – Боруссия Д - : -
1.11 17:30 Унион Б – Кельн - : -
1.11 19:30 Айнтрахт Ф – Гамбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 6
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 6
П
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 5
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 5
Антонио Нуса
Антонио Нуса

РБ Лейпциг

 5
И К Ж
Феликс Удуохай
Феликс Удуохай

Унион Б

 6 1 3
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Абдулай Джума Ба
Абдулай Джума Ба

Аугсбург

 3 1 0
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