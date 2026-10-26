Гнабри забил 100-й гол в Бундеслиге за 267 матчей
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри достиг отметки в 100 голов в чемпионатах Германии. Сотый мяч форвард забил в гостевой встрече с «Фрайбургом» (3:1) в воскресенье, 25 октября.
На 42-й минуте Гнабри разыграл комбинацию с Натаниэлем Брауном и точным ударом увеличил преимущество мюнхенцев до 2:0. Счет открыл Дайо Упамекано, после перерыва Том Бишоф отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Майкл Олисе забил третий гол гостей.
Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, Гнабри достиг отметки в 100 голов за 267 матчей чемпионата Германии. Первые 11 мячей он забил за «Вердер» в сезоне-2016/17, еще десять — за «Хоффенхайм» в сезоне-2017/18, остальные 79 — за «Баварию». В «Вердере» и «Хоффенхайме» форвард провел в общей сложности 49 игр в Бундеслиге — 27 и 22 соответственно.
Для 31-летнего Гнабри это был первый выход в стартовом составе в этом чемпионате. После матча форвард сказал, что не рассчитывал оформить юбилей именно сейчас, но рад, что его гол помог команде победить.
«Бавария» набрала 17 очков после семи туров и возглавила таблицу, опередив дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям. В следующем туре команды встретятся в Мюнхене в субботу, 31 октября. Чемпион Германии пока не проигрывал в этом розыгрыше — пять побед и две ничьи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|25-6
|17
|
2
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|12-4
|17
|
3
|Фрайбург
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|
4
|Байер
|7
|4
|1
|2
|16-12
|13
|
5
|РБ Лейпциг
|7
|4
|0
|3
|20-11
|12
|
6
|Вердер
|7
|3
|3
|1
|15-14
|12
|
7
|Майнц
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|
8
|Эльферсберг
|7
|3
|1
|3
|12-15
|10
|
9
|Аугсбург
|7
|2
|3
|2
|17-13
|9
|
10
|Хоффенхайм
|7
|3
|0
|4
|14-14
|9
|
11
|Гамбург
|7
|3
|0
|4
|6-16
|9
|
12
|Кельн
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
13
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|
14
|Айнтрахт Ф
|7
|2
|2
|3
|10-17
|8
|
15
|Штутгарт
|7
|2
|0
|5
|10-13
|6
|
16
|Шальке
|7
|1
|3
|3
|4-7
|6
|
17
|Унион Б
|7
|1
|3
|3
|6-18
|6
|
18
|Боруссия М
|7
|1
|0
|6
|11-22
|3
|30.10
|22:30
|Эльферсберг – Майнц
|- : -
|31.10
|17:30
|Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|31.10
|17:30
|Боруссия М – Падерборн
|- : -
|31.10
|17:30
|Байер – Штутгарт
|- : -
|31.10
|17:30
|Шальке – РБ Лейпциг
|- : -
|31.10
|17:30
|Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|31.10
|20:30
|Бавария – Боруссия Д
|- : -
|1.11
|17:30
|Унион Б – Кельн
|- : -
|1.11
|19:30
|Айнтрахт Ф – Гамбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|
|
Патрик Шик
Байер
|6
|П
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Абдулай Джума Ба
Аугсбург
|3
|1
|0