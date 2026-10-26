Гнабри забил 100-й гол в Бундеслиге за 267 матчей

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри достиг отметки в 100 голов в чемпионатах Германии. Сотый мяч форвард забил в гостевой встрече с «Фрайбургом» (3:1) в воскресенье, 25 октября.

На 42-й минуте Гнабри разыграл комбинацию с Натаниэлем Брауном и точным ударом увеличил преимущество мюнхенцев до 2:0. Счет открыл Дайо Упамекано, после перерыва Том Бишоф отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Майкл Олисе забил третий гол гостей.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, Гнабри достиг отметки в 100 голов за 267 матчей чемпионата Германии. Первые 11 мячей он забил за «Вердер» в сезоне-2016/17, еще десять — за «Хоффенхайм» в сезоне-2017/18, остальные 79 — за «Баварию». В «Вердере» и «Хоффенхайме» форвард провел в общей сложности 49 игр в Бундеслиге — 27 и 22 соответственно.

Для 31-летнего Гнабри это был первый выход в стартовом составе в этом чемпионате. После матча форвард сказал, что не рассчитывал оформить юбилей именно сейчас, но рад, что его гол помог команде победить.

«Бавария» набрала 17 очков после семи туров и возглавила таблицу, опередив дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям. В следующем туре команды встретятся в Мюнхене в субботу, 31 октября. Чемпион Германии пока не проигрывал в этом розыгрыше — пять побед и две ничьи.