Капитан «Боруссии» Джан получил разрыв крестов в матче с «Баварией»

У капитана «Боруссии» Эмре Джана диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

32-летний футболист получил травму в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:3), который прошел 28 февраля. Джан вышел на поле в стартовом составе и был заменен в конце первого тайма.

«Травма Эмре — это крайне горькая потеря. Он наш капитан, всегда ставит интересы команды выше личных и является важной частью нашего клуба. В ближайшие месяцы мы окажем Эмре всю необходимую поддержку, чтобы он смог полностью восстановиться», — заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

В сезоне-2025/26 Джан провел 16 матчей во всех турнирах и отметился тремя голами. Он выступает за «Боруссию» с 2020 года.

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