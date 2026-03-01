«Штутгарт» победил «Вольфсбург» в Бундеслиге

«Штутгарт» на своем поле обыграл «Вольфсбург» в матче 24-го тура Бундеслиги — 4:0.

У хозяев дубль оформил Джейми Левелинг (30-я и 42-я минуты), также отличились Дениз Ундав (21-я) и Никола Нарти (90+5-я)

«Штутгарт» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вольфсбург» с 20 очками — на 17-й строчке.