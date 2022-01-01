Холанн сообщил, что продолжит карьеру в испанской команде

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн ответил на вопрос о своем будущем.

21-летний футболист проводит рождественские каникулы в Марбелье.

Норвежца узнали болельщики и задали вопрос, где он собирается выступать в дальнейшем. Холанн ответил: «Я буду играть здесь, в Испании».

В нынешнем сезоне Холанн забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее появлялась информация, что за Холанна ведут борьбу «Реал» и «Барселона».