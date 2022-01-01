Нойер и еще несколько игроков «Баварии» заразились коронавирусом
У четырех футболистов «Баварии» выявлены положительные тесты на коронавирус. Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, защитнике Омаре Ричардсе, а также полузащитниках Кингсли Комане и Корантене Толиссо, сообщает сайт клуба.
Также положительный тест на коронавирус сдал член тренерского штаба Дино Топпмеллера.
Было принято решение, что подготовка ко второй части сезона начнется 3 января, а не 2 числа, как планировалось изначально.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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