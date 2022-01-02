«Аугсбург» подпишет 18-летнего форварда сборной США Пепи за 20 миллионов долларов
«Аугсбург» подпишет нападающего «Далласа» и сборной США Рикардо Пепи, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб заплатит за 18-летнего американца 20 миллионов долларов плюс бонусы. Футболист вместе со своим агентом направился в Мюнхен, где пройдет медицинское обследование для завершения перехода.
EXCL: USMNT star Ricardo Pepi is set to join FC Augsburg on a permanent move from FC Dallas, here we go! ??? #MLS #Pepi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2022
German sources tell me of MLS and club record fee: $ 20m plus add ons. Pepi & his agent are now flying to Munich.
Pepi will undergo medical tests on Sunday. pic.twitter.com/RvDlCrt841
На счету Пепи 16 голов и 4 результативных передачи в 59 матчах за «Даллас», также у форварда 3 мяча и 3 голевых паса в 7 играх за сборную США.
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