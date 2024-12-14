Голкиперу «Бохума» прилетел посторонний предмет в голову в матче с «Унионом», игру прервали в концовке

Матч между берлинским «Унионом» и «Бохумом» в 14-м туре бундеслиги прерван из-за беспорядков на трибунах.

Матч проходит в Берлине. Игру остановили в компенсированное время ко второму тайму при счете 1:1. В концовке болельщики начали бросать посторонние предметы на поле и попали в голову голкиперу гостей Патрику Древесу. Арбитр увел команды с поля.