Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:40

Голкиперу «Бохума» прилетел посторонний предмет в голову в матче с «Унионом», игру прервали в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матч между берлинским «Унионом» и «Бохумом» в 14-м туре бундеслиги прерван из-за беспорядков на трибунах.

Матч проходит в Берлине. Игру остановили в компенсированное время ко второму тайму при счете 1:1. В концовке болельщики начали бросать посторонние предметы на поле и попали в голову голкиперу гостей Патрику Древесу. Арбитр увел команды с поля.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
14 дек, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:1
Бохум

Футбол
ФК Бохум
ФК Унион Берлин
Читайте также
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
В Москве мужчина упал грудью на шампур во время поминок
Экс-глава МИД Латвии напомнил о вине стран Запада в украинском кризисе
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Байер» обыграл «Аугсбург» и одержал седьмую победу подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-18 27
4
 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-14 24
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
7
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
8
 Боруссия Д 13 6 3 4 24-20 21
9
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
10
 Штутгарт 13 5 5 3 26-23 20
11
 Вердер 13 5 4 4 20-24 19
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 13 3 4 6 18-25 13
15
 Ст-Паули 13 3 2 8 11-17 11
16
 Хайденхайм 13 3 1 9 17-28 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.12 22:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
14.12 17:30
Аугсбург – Байер
 0 : 2
14.12 17:30
Боруссия М – Хольштайн
 4 : 1
14.12 17:30
Майнц – Бавария
 2 : 1
14.12 17:30
Унион Б – Бохум
 1 : 1
14.12 20:30
Ст-Паули – Вердер
 - : -
15.12 17:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
15.12 19:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
15.12 21:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости