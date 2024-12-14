«Вердер» обыграл «Санкт-Паули» в бундеслиге

«Вердер» на выезде победил «Санкт-Паули» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Счет на 24-й минуте открыл Деррик Кен. На 54-й минуте преимущество гостей удвоил Марвин Дукш.

«Вердер» (22 очка) поднялся на седьмое место в бундеслиге. «Санкт-Паули» (11) идет 15-м в турнирной таблице.

В другом матче «Бохум» в меньшинстве сыграл вничью с «Унионом». Игру прервали в концовке из-за попадания постороннего предмета в голову голкипера «Бохума» Патрика Древеса. Позже матч был доигран.