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Сегодня, 22:50

«Вердер» обыграл «Санкт-Паули» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вердер» на выезде победил «Санкт-Паули» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Счет на 24-й минуте открыл Деррик Кен. На 54-й минуте преимущество гостей удвоил Марвин Дукш.

«Вердер» (22 очка) поднялся на седьмое место в бундеслиге. «Санкт-Паули» (11) идет 15-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
14 дек, 20:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:2
Вердер

В другом матче «Бохум» в меньшинстве сыграл вничью с «Унионом». Игру прервали в концовке из-за попадания постороннего предмета в голову голкипера «Бохума» Патрика Древеса. Позже матч был доигран.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
14 дек, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:1
Бохум

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Санкт-Паули
ФК Унион Берлин
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Голкиперу «Бохума» прилетел посторонний предмет в голову в матче с «Унионом», игру прервали в концовке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-18 27
4
 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-14 24
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
7
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
8
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
9
 Боруссия Д 13 6 3 4 24-20 21
10
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
11
 Штутгарт 13 5 5 3 26-23 20
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 13 3 4 6 18-25 13
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
16
 Хайденхайм 13 3 1 9 17-28 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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13.12 22:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
14.12 17:30
Аугсбург – Байер
 0 : 2
14.12 17:30
Боруссия М – Хольштайн
 4 : 1
14.12 17:30
Майнц – Бавария
 2 : 1
14.12 17:30
Унион Б – Бохум
 1 : 1
14.12 20:30
Ст-Паули – Вердер
 0 : 2
15.12 17:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
15.12 19:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
15.12 21:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
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