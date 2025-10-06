Главный тренер «Гамбурга» Польцин после 4:0 с «Майнцем»: «Я с большим оптимизмом смотрю вперед»
Главный тренер «Гамбурга» Мерлин Польцин прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии.
«Я с большим оптимизмом смотрю вперед, поскольку вижу, что мы все движемся в одном направлении. Мы прогрессируем, и это видно по нашей игре с мячом и без него. Нам предстоит предпринять еще много шагов, но чувствуется — и это жизненно важно — что команда начинает понимать, кто она такая, и связи становятся лучше.
Игроки должны чувствовать это на поле. И это не то, чего можно добиться с помощью презентации в PowerPoint или мотивационной речи тренера. Это то, что человек получает, когда много тренируется и проводит много времени с другими. Когда ты делаешь это не только для себя, но и для своих товарищей по команде и коллег, которые работают бок о бок с тобой», — сказал 34-летний немецкий специалист на пресс-конференции.
«Гамбург», набрав в шести матчах восемь очков, занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|8-6
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
6
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
7
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|
8
|Фрайбург
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Гамбург
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
10
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
11
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
12
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
13
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
14
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
15
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
16
|Майнц
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
17
|Боруссия М
|6
|0
|3
|3
|5-12
|3
|
18
|Хайденхайм
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 3
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|1 : 0
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|4 : 0
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 0
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|4
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|4
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|4
|1
|1