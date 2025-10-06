Главный тренер «Гамбурга» Польцин после 4:0 с «Майнцем»: «Я с большим оптимизмом смотрю вперед»

Главный тренер «Гамбурга» Мерлин Польцин прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии.

«Я с большим оптимизмом смотрю вперед, поскольку вижу, что мы все движемся в одном направлении. Мы прогрессируем, и это видно по нашей игре с мячом и без него. Нам предстоит предпринять еще много шагов, но чувствуется — и это жизненно важно — что команда начинает понимать, кто она такая, и связи становятся лучше.

Игроки должны чувствовать это на поле. И это не то, чего можно добиться с помощью презентации в PowerPoint или мотивационной речи тренера. Это то, что человек получает, когда много тренируется и проводит много времени с другими. Когда ты делаешь это не только для себя, но и для своих товарищей по команде и коллег, которые работают бок о бок с тобой», — сказал 34-летний немецкий специалист на пресс-конференции.

«Гамбург», набрав в шести матчах восемь очков, занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги.