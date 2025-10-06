Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 04:17

Главный тренер «Гамбурга» Польцин после 4:0 с «Майнцем»: «Я с большим оптимизмом смотрю вперед»

Павел Лопатко

Главный тренер «Гамбурга» Мерлин Польцин прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии.

«Я с большим оптимизмом смотрю вперед, поскольку вижу, что мы все движемся в одном направлении. Мы прогрессируем, и это видно по нашей игре с мячом и без него. Нам предстоит предпринять еще много шагов, но чувствуется — и это жизненно важно — что команда начинает понимать, кто она такая, и связи становятся лучше.

Игроки должны чувствовать это на поле. И это не то, чего можно добиться с помощью презентации в PowerPoint или мотивационной речи тренера. Это то, что человек получает, когда много тренируется и проводит много времени с другими. Когда ты делаешь это не только для себя, но и для своих товарищей по команде и коллег, которые работают бок о бок с тобой», — сказал 34-летний немецкий специалист на пресс-конференции.

«Гамбург», набрав в шести матчах восемь очков, занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Гамбург
Читайте также
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
5
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
6
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
7
 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
8
 Фрайбург 6 2 2 2 9-9 8
9
 Гамбург 6 2 2 2 6-8 8
10
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
11
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
12
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
13
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
14
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
15
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
16
 Майнц 6 1 1 4 5-10 4
17
 Боруссия М 6 0 3 3 5-12 3
18
 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 0 : 1
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 1
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 2 : 0
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 1 : 0
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 0 : 3
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 1 : 0
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 4 : 0
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 5
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 4
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 4 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 4 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости