Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в бундеслиге
Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Фрайбургом» в 6-м туре бундеслиги — 0:0.
«Боруссия» с 3 очками занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
«Фрайбург» с 8 очками на 8-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|8-6
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
6
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
7
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|
8
|Гамбург
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
10
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
11
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
12
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
13
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
14
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
15
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
16
|Майнц
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
17
|Хайденхайм
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 3
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|1 : 0
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|4 : 0
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|4
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|4
|1
|1
