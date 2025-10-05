Футбол
Германия
Новости
Сегодня, 20:25

«Гамбург» забил четыре безответных гола «Майнцу» в бундеслиге

Алина Савинова

«Гамбург» разгромил «Майнц» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии — 4:0.

У хозяев дубль оформил Райан Филипп, еще по голу забили Альбер Самби Локонга и Жан-Люк Домпе.

«Гамбург» набрал 8 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Майнца» 4 балла и 14-я строчка.

Следующий матч в бундеслиге «Гамбург» проведет против «Лейпцига», а «Майнц» сыграет с «Байером». Обе игры пройдут 18 октября.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.
05 октября, 18:30. Volksparkstadion (Гамбург)
Гамбург
4:0
Майнц

Футбол
ФК Гамбург
ФК Майнц
«Штутгарт» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
5
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
6
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
7
 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
8
 Гамбург 6 2 2 2 6-8 8
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
11
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
12
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
13
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
14
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
15
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
16
 Майнц 6 1 1 4 5-10 4
17
 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 0 : 1
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 1
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 2 : 0
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 1 : 0
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 0 : 3
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 1 : 0
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 4 : 0
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 5
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 4
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 4 1 1
Вся статистика

