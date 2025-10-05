«Гамбург» забил четыре безответных гола «Майнцу» в бундеслиге
«Гамбург» разгромил «Майнц» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии — 4:0.
У хозяев дубль оформил Райан Филипп, еще по голу забили Альбер Самби Локонга и Жан-Люк Домпе.
«Гамбург» набрал 8 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Майнца» 4 балла и 14-я строчка.
Следующий матч в бундеслиге «Гамбург» проведет против «Лейпцига», а «Майнц» сыграет с «Байером». Обе игры пройдут 18 октября.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|25-3
|18
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|8-6
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
6
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
7
|Айнтрахт Ф
|6
|3
|0
|3
|17-16
|9
|
8
|Гамбург
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
10
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
11
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
12
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
13
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
14
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
15
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
16
|Майнц
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
17
|Хайденхайм
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 3
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|1 : 0
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|4 : 0
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|4
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|4
|1
|1
