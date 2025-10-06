Вольтемаде пропустит матчи сборной Германии в октябре из-за гриппа
Нападающий «Ньюкасла» и сборной Германии Ник Вольтемаде не присоединится к национальной команде на октябрьские матчи из-за болезни.
«Ник Вольтемаде не сможет присоединиться к команде из-за гриппа», — говорится в сообщении.
В октябре Германия сыграет 2 матча квалификации чемпионата мира 2026 года: против Люксембурга (10 октября) и Северной Ирландии (13 октября).
Новости