Сегодня, 16:10

Вольтемаде пропустит матчи сборной Германии в октябре из-за гриппа

Руслан Минаев

Нападающий «Ньюкасла» и сборной Германии Ник Вольтемаде не присоединится к национальной команде на октябрьские матчи из-за болезни.

«Ник Вольтемаде не сможет присоединиться к команде из-за гриппа», — говорится в сообщении.

В октябре Германия сыграет 2 матча квалификации чемпионата мира 2026 года: против Люксембурга (10 октября) и Северной Ирландии (13 октября).

Сборная Германии по футболу
Ник Вольтемаде
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
    2
    		 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
    3
    		 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
    4
    		 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
    5
    		 Байер 6 3 2 1 12-8 11
    6
    		 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
    7
    		 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
    8
    		 Фрайбург 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Гамбург 6 2 2 2 6-8 8
    10
    		 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
    11
    		 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
    12
    		 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
    13
    		 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
    14
    		 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
    15
    		 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
    16
    		 Майнц 6 1 1 4 5-10 4
    17
    		 Боруссия М 6 0 3 3 5-12 3
    18
    		 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    17.10 21:30
    Унион Б – Боруссия М
    		 - : -
    18.10 16:30
    Кельн – Аугсбург
    		 - : -
    18.10 16:30
    Хайденхайм – Вердер
    		 - : -
    18.10 16:30
    Майнц – Байер
    		 - : -
    18.10 16:30
    РБ Лейпциг – Гамбург
    		 - : -
    18.10 16:30
    Вольфсбург – Штутгарт
    		 - : -
    18.10 19:30
    Бавария – Боруссия Д
    		 - : -
    19.10 16:30
    Фрайбург – Айнтрахт Ф
    		 - : -
    19.10 18:30
    Ст-Паули – Хоффенхайм
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Бавария

    		 11
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 5
    Джан Узун

    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    П
    Андрей Илич

    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 4
    Серж Гнабри

    Серж Гнабри

    Бавария

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра

    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби

    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 4 1 1
    Пауль Небель

    Пауль Небель

    Майнц

    		 4 1 1
    Вся статистика

