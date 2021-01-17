Флик прокомментировал победу «Баварии» над «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о победном матче 16-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (2:1).

«У нас непростой этап. Важно показать, что мы хотим выиграть. У меня было это чувство с самого начала. Мы играли смело, могли вести в счете 2:0 или 3:0. Нам немного повезло, Нойер приложил свою руку к этому. Я очень доволен результатом и доволен игрой команды. Теперь мы должны идти этим же путем», — цитирует Флика Kicker.de.

После 16 туров бундеслиги «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице.