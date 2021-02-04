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Флик отреагировал на слухи об интересе «Челси» к Зюле

08:14
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал 4 февраля информацию об интересе «Челси» к защитнику мюнхенцев Никласу Зюле.

«Приятно, что другие клубы интересуются нашими футболистами. В данный момент наша защита отлично справляется со своей работой, а Никлас — один из игроков ротации. У него есть контракт до 2022 года. Посмотрим, что будет дальше. Все зависит от того, как сам Никлас видит свое будущее», — цитирует Metro Флика.

В сезоне-2020/21 Зюле провел 20 матчей за «Баварию», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего немца в 48 миллионов евро. 3 февраля сообщалось, что футболист является одной из трансферных целей «Челси» на лето 2021 года.

Дополнительная информация:

https://metro.co.uk/2021/02/03/bayern-munich-respond-to-rumours-chelsea-have-opened-talks-to-sign-niklas-sule-14016369/?ito=newsnow-feed

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