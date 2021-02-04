«Регенсбург» выбил «Кельн» из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Регенсбург» прошел «Кельн».

Основное время и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти хозяева были точнее — 4:3.

Соперник «Регенсбурга» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/8 финала

«Регенсбург» — «Кельн» — 2:2 д.в. (2:2, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:3

Голы: Якобс, 4 (0:1). Деннис, 22 (0:2). Кеннеди, 35 (1:2). Джордж, 43 (2:2).

Нереализованный пенальти: Деннис, 78 (вратарь)

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос, Я.Хорн, Якобс, Каттербах (Дрекслер, 106), Дуда (Майер, 46), Скири, Вольф (Шмиц, 33), Реджбецай (Озджан, 46), Деннис (Арокодаре, 96).

Предупреждения: Шмиц, 47. Кцихос, 93.

Судья: Хартманн.

3 февраля. Регенсбург. Стадион «Continental Arena (Jahnstadion)».