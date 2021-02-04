Дортмундская «Боруссия» готова снизить стоимость Санчо

Дортмундская «Боруссия» снизит стоимость полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Mirror со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкий клуб, ранее требовавший за 20-летнего англичанина 108 миллионов фунтов, согласен понизить запрашиваемую сумму до 88 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 25 матчей за «Боруссию», на его счету 8 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов фунтов. В декабре 2020 года сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».