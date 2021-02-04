Дортмундская «Боруссия» готова снизить стоимость Санчо
11:25
Дортмундская «Боруссия» снизит стоимость полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Mirror со ссылкой на Bild.
По информации источника, немецкий клуб, ранее требовавший за 20-летнего англичанина 108 миллионов фунтов, согласен понизить запрашиваемую сумму до 88 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Санчо провел 25 матчей за «Боруссию», на его счету 8 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов фунтов. В декабре 2020 года сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/jadon-sancho-transfer-man-utd-23438088
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