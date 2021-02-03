«Челси» хочет подписать Зюле летом

Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле является одной из трансферных целей «Челси» на лето, сообщает Bild.

Главный тренер лондонского клуба также заинтересован в одноклубнике 25-летнего немца Давиде Алабе и в защитнике «Лейпцига» Дайоте Упамекано.

Зюле выступает за «Баварию» с 2017 года. За это время защитник успел выиграть три чемпионата Германии, дважды Кубок Германии, трижды Суперкубок страны, Лигу Чемпионов-2020 и Суперкубок УЕФА-2020. Transfermarkt оценивает немца в 48 миллионов евро.