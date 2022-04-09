Эмре Джан может уйти из «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением о своем будущем.

«Я читал, что дортмундская «Боруссия» хочет продать меня... но мне кажется, что это фейк. В этом сезоне я почти не допускаю ошибок и всегда играю по 90 минут», — приводит слова Джана в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний немец провел 24 игры, в которых смог отличиться 3 голами и 1 голевой передачей.