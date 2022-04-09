Эмре Джан может уйти из «Боруссии»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением о своем будущем.
«Я читал, что дортмундская «Боруссия» хочет продать меня... но мне кажется, что это фейк. В этом сезоне я почти не допускаю ошибок и всегда играю по 90 минут», — приводит слова Джана в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 28-летний немец провел 24 игры, в которых смог отличиться 3 голами и 1 голевой передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
7
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
8
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
10
|Майнц
|28
|11
|5
|12
|41-33
|38
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|
13
|Аугсбург
|28
|8
|8
|12
|34-45
|32
|
14
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|21:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|0 : 2
|9.04
|16:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|9.04
|16:30
|
Вольфсбург – Арминия
|- : -
|9.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия М
|- : -
|9.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|9.04
|19:30
|
Герта – Унион Б
|- : -
|10.04
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|10.04
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|10.04
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|23
|1
|5
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