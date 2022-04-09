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Сегодня, 00:26

Эмре Джан может уйти из «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением о своем будущем.

«Я читал, что дортмундская «Боруссия» хочет продать меня... но мне кажется, что это фейк. В этом сезоне я почти не допускаю ошибок и всегда играю по 90 минут», — приводит слова Джана в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний немец провел 24 игры, в которых смог отличиться 3 голами и 1 голевой передачей.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Эмре Джан
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 Боруссия Д 29 19 3 7 70-42 60
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
7
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
8
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
9
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
10
 Майнц 28 11 5 12 41-33 38
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Боруссия М 28 9 7 12 39-52 34
13
 Аугсбург 28 8 8 12 34-45 32
14
 Вольфсбург 28 9 4 15 29-45 31
15
 Штутгарт 29 6 9 14 36-53 27
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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12 тур
13 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.04 21:30
Штутгарт – Боруссия Д
 0 : 2
9.04 16:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
9.04 16:30
Вольфсбург – Арминия
 - : -
9.04 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия М
 - : -
9.04 16:30
Кельн – Майнц
 - : -
9.04 19:30
Герта – Унион Б
 - : -
10.04 16:30
Бохум – Байер
 - : -
10.04 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
10.04 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 23 1 5
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