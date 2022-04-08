Дубль Брандта принес «Боруссии» из Дортмунда победу над «Штутгартом»

«Боруссия» из Дортмунда одержала победу в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта». «Шмели» не выезде выиграли со счетом 2:0.

Дубль в составе «Боруссии» оформил полузащитник Юлиан Брандт, который в самом начале первого тайма вышел на замену вместо получившего травму партнера по команде.

На 12-й минуте Брандт открыл счет в матче. Этот гол стал самым ранним в истории бундеслиги, забитым игроком, который вышел на замену.

«Боруссия» занимает второе место в бундеслиге, набрав 60 очков. «Штутгарт» — 15-й (27 очков).